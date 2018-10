Bringt dieses Interview Herzogin Meghan (37) und ihre Familie wieder zusammen? Die ehemalige Suits-Darstellerin hat nicht das beste Verhältnis zu ihrer Verwandtschaft väterlicherseits – das wurde in den vergangenen Monaten nur allzu oft deutlich. Besonders ihre Halbschwester Samantha Grant war es, die die Frau von Prinz Harry (34) seit ihrem Einstand in der britischen Königsfamilie öffentlich beschimpfte und in aller Welt demütigte. Fünf Monate nach der Royal Wedding, zu der Samantha und der Rest der Markle-Familie nicht eingeladen waren, will die 53-Jährige sich jetzt mit Meghan versöhnen: In einem TV-Interview entschuldigt sie sich sogar für ihr Verhalten!

Bei Jeremy Vine on 5 erklärte Samantha endlich den Grund für ihr Handeln. Bereits vor der Hochzeit habe es sie sehr verletzt, dass sie und ihre Verwandtschaft keinen Platz mehr im Leben der Neu-Herzogin zu haben schienen. Als private Gespräche scheiterten, habe sie ihre einzige Chance darin gesehen, Meghan öffentlich zur Rechenschaft zu ziehen. Heute denke sie jedoch anders über ihre Vorgehensweise. Daher richtete sie direkte Worte an ihre kleine Schwester "Man hätte alles im Keim ersticken können, wenn alle miteinbezogen worden wären. Glaub es oder glaub es nicht, wir lieben dich deswegen nicht weniger. Das kann mit Familien passieren, wenn Menschen verletzt werden. Ich entschuldige mich und wünschte, dass die Situation anders wäre."

Doch statt sich vor laufender Kamera im britischen Fernsehen zu entschuldigen, hatte Samantha bei ihrem Besuch in London ursprünglich vorgehabt, Meghan zu treffen. So habe sie vor dem Tor des Buckingham Palastes auf ihre Halbschwester gewartet, doch die Royal Lady sei ihrer Einladung nicht gefolgt. Ob es am Ende tatsächlich noch zu einem Happy End kommt?

