Was hat Selena Gomez (26) dazu bewegt, einen ihrer beliebtesten Beiträge zu löschen? Anfang September postete die Sängerin zwei Bilder, die sie entspannt und sexy bei einem Cocktailabend zeigten. Dabei fiel auf: Ihre Oberweite wirkte auf den Fotos sehr viel größer als sonst – was natürlich auch ihren Fans ins Auge stach und eine rege Diskussion auslöste. Ob die Debatte um ihren Körper letztendlich auch der Grund dafür war, dass Selena die Aufnahmen nun aus ihrem Feed verbannt hat?

Mit mehr als zehn Millionen Likes heimsten Selenas Schnappschüsse zwar jede Menge Applaus ein, warfen allerdings auch zahlreiche Fragen auf: Neben ihren Followern zeigte sich auch US-Comedian Amy Schumer (37) unter dem Posting ziemlich überrascht und fragte, was mit Sel passiert sei. Tatsächlich wirkten die Brüste der 26-Jährigen auf den Bildern deutlich größer als bei früheren Auftritten. Ein Umstand, der im Netz heiß diskutiert wurde – und womöglich auch dazu führte, dass die "It Ain't Me"-Interpretin jetzt die Notbremse zog und die Fotos löschte. "Sie hat bestimmt so viel Hate dafür abbekommen, dass sie gezwungen war, den Post zu löschen", vermutete ein Fan auf Twitter.

Ob sich Sel unters Messer gelegt hat oder ob hinter der optischen Veränderung doch nur ein guter Push-up-BH steckt, ist bislang nicht bekannt. Paparazzi-Fotos, die kurz vor beziehungsweise nach ihrem Posting entstanden sind, zeigen die Schauspielerin jedenfalls mit keinem ungewöhnlichen Brustumfang. Vermutlich hatte die Musikerin einfach keine Lust mehr, sich die Diskussion um ihren Körper noch länger anzuhören.

PC / MEGA Musikerin Selena Gomez in New York, 2018

selenagomez / Instagram Selena Gomez in einer Cocktail-Bar

Getty Images Selena Gomez bei einem Meet and Greet

