Die heißen Sommertage mit Temperaturen um die 30 Grad sind endgültig vorbei. In Deutschland hält der kalte Herbst Einzug. Während viele der deutschen Stars ihre knappen Outfits nun in den Schrank packen und auf den altbewährten Zwiebel-Look zurückgreifen, um dem Wetter zu trotzen, genießt Sylvie Meis (40) in Miami den strahlenden Sonnenschein. Im Bikini macht sie dabei eine verdammt gute Figur.

Bei diesem Anblick schlägt wohl so manches Männerherz höher. Im pinkfarbenen Bikini sonnt sich die ehemalige Let's Dance-Jurorin momentan im schönen Florida. Ob beim Planschen im Meer, beim Entspannen am Pool oder beim genüsslichen Eincremen unterm Sonnenschirm – die Beauty bietet den Fotografen eine heiße Show und genießt ihren Urlaub in vollen Zügen. In der sexy Bademode kommt ihr Traumbody perfekt zur Geltung. Ein knackiger Hintern, ein flacher Bauch und ein tolles Dekolleté – die gebürtige Niederländerin sieht einfach klasse aus.

Sylvie ist aber nicht die einzige Promi-Dame, die sich im kühlen Nass vergnügt. Kylie Jenner (21) ist ebenfalls im Miami unterwegs. Zusammen mit ihrem Töchterchen Stormi, ihrer BFF Jordyn Woods (21) und ein paar anderen Freunden schippert sie auf einer Yacht übers Meer. Allerdings zeigt die Neu-Mami im Gegensatz zu der Das Supertalent-Jurorin nicht ganz so viel nackte Haut. Sie trägt einen schwarzen Einteiler – ohne Ausschnitt. Ihren tollen After-Baby-Body setzt sie damit trotzdem gekonnt in Szene.

MEGA TheMegaAgency.com Sylvie Meis in Florida

MEGA TheMegaAgency.com Sylvie Meis

MEGA TheMegaAgency.com Kylie Jenner, Reality-Star

