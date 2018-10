Auch Hollywood-Stars stehen zusammen mit ihrem Nachwuchs oft vor ganz normalen Alltagsproblemen. Was zum Beispiel tun, wenn wie im Falle von Schauspieler George Clooney (57) und seiner Frau Amal (40), beide Elternteile nicht kochen können? Die Clooneys halten mit ihrem fehlenden Kochtalent nicht hinterm Berg und haben deswegen auch Privatköchin Viviana Frizzi engagiert. Die verriet jetzt, was die Zwillinge Ella (1) und Alexander (1) am liebsten essen.

Viele denken vielleicht, dass bei so reichen Eltern nur Feinschmecker-Delikatessen wie Kaviar auf den Teller kommen. Aber nicht bei George und seiner Amal, wie Frizzi People erzählte: "Die Zwillinge sind keine wählerischen Esser." Und so serviert die Köchin ihnen italienische Mahlzeiten wie Pizza Margherita, Tomatenrisotto oder Ricotta mit Himbeeren. Wenn den kleinen Rackern etwas so richtig schmeckt, zeigen sie mit ihren Fingern auf ihre Wangen, lächeln und geben ein lautes "Mmm" von sich, plauderte die Köchin weiter aus.

Der US-Schauspieler und die Rechtsanwältin hatten sich im September 2013 bei einer Charity-Veranstaltung durch einen gemeinsamen Freund kennengelernt. Ein Jahr später fand auch schon die glamouröse Hochzeit in Venedig statt. Mit der Geburt der Zwillinge Ella und Alexander im Juni 2017 war das Familienglück dann perfekt.

Kevin Winter / Getty Images Amal und George Clooney

Getty Images George und Amal Clooney verlassen das Aman Hotel in Venedig

Emma McIntyre/Getty Images George und Amal Clooney bei der American Film Institute's 46th Life Achievement Award Gala

