Will es Selena Gomez (26) einfach nicht wahrhaben? Justin Bieber (24) und Hailey Baldwin (21) legten in diesem Jahr einen Beziehungs-Rekord hin: Nach wenigen Wochen Dating verlobte sich das On-Off-Paar. Wenig später machten sie Nägel mit Köpfen: Das Model und der Sänger haben sich allem Anschein nach kürzlich das Jawort gegeben. Für viele Fans ein Schlag ins Gesicht: Sie hatten bis zum Schluss gehofft, dass seine Ex Selena die Frau sein wird, die Justin heiraten würde. Auch für die Sängerin selbst sollen die Ehe-News ein echter Schock sein: Die "Wolves"-Interpretin könne es angeblich nicht fassen, dass ihr Ex nun Haileys Ehemann ist!

Wie ein Insider gegenüber Hollywood Life verriet, sollen Selena die neusten Liebes-Schlagzeilen um ihren Verflossenen eiskalt erwischt haben. Die Brünette müsse nun erstmals realisieren, dass sie Justin wirklich für immer verloren hat. "Selena hat die ganze Zeit gewusst, dass Justin geheiratet hat und sie kann es nicht glauben. Es ist eine sehr harte Umstellung für sie und es ist für sie immer noch schwer, sich mit dem Gedanken abzufinden", packte der Informant über den Zustand des Superstars aus. "Es hat sie wirklich komplett aus dem Konzept gebracht. Es kam einfach so unerwartet!"

Vor wenigen Monaten hatten wohl auch Supporter noch nicht mit so einer drastischen Wendung im Falle Jelena gerechnet: Im Herbst 2017 wagten die zwei Musiker eigentlich ein erneutes Liebes-Comeback – das aber Mitte März dieses Jahres zum wiederholten Male scheiterte.

Splash News Selena Gomez, New York Fashion Week 2018

Instagram / justinbieber Hailey Baldwin und Justin Bieber

Splash News Selena Gomez und Justin Bieber in einer Villa auf Jamaika im Rahmen der Hochzeit seines Vaters

