Gerade hatte sie sich noch entschuldigt, schon holt sie wieder zur nächsten Attacke aus. Herzogin Meghans (37) Schwester Samantha Grant wollte sich eigentlich mit ihr versöhnen. Doch daraus wird wohl vermutlich erst einmal nichts. Vor wenigen Stunden beschuldigte sie Meghans Mutter Doria Ragland, während ihrer Jugendjahre nie für sie da gewesen zu sein. Ihr Vater Thomas Markle (74) habe sie fast vollständig allein großgezogen. Diese Anschuldigungen sollen die Frau von Prinz Harry (34) so aufwühlen, dass sie nun am liebsten zum öffentlichen Gegenschlag ausholen würde.

Auf ihrem Twitter-Account hatte Samantha die Vorwürfe in alle Welt hinausposaunt. Für Meghan sei das nur schwer zu ertragen. "Meghan hätte nicht gedacht, dass ihre Schwester sie noch mehr aufregen könnte als bisher, aber die letzte Attacke auf ihre Mutter hat das Fass zum Überlaufen gebracht. Meghan ist in Rage", plauderte ein Insider gegenüber HollywoodLife aus. Die 37-Jährige würde ihre Mutter offenbar gern öffentlich in Schutz nehmen und sich gegen ihre Halbschwester wehren – doch ihr Mann hält sie davon ab! "Sie will verzweifelt gegen Samantha vorgehen, aber Harry bringt sie runter und hilft ihr, mit dem Familiendrama fertig zu werden", hieß es dazu.

Damit hat der royale Rotschopf aber offensichtlich eine Menge zu tun: "Er war immer ihr Fels in der Brandung, wenn ihr Vater aufwühlende Dinge getan hat und er unterstützt sie auch weiterhin." Die Ex-Suits-Darstellerin finde es unfair, sich gegen die Anschuldigungen nicht zur Wehr setzen und ihre Mutter verteidigen zu können. In diesem Familienstreit scheint das letzte Kapitel noch lange nicht geschrieben zu sein.

Supplied by WENN Samantha Grant bei "Loose Women"

Getty Images Herzogin Meghan in Sussex im Oktober 2018

Getty Images Doria Ragland, Herzogin Meghan und Prinz Harry

