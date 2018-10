Von casual zu schick in wenigen Augenblicken – so wandelbar zeigte sich jetzt Lena Dunham (32)! Die Schauspielerin erlebte in den vergangenen Monaten ein Auf und Ab der Gefühle: Während sie sich einerseits mit ihrem Gewicht glücklicher denn je fühlt, hinterließ der Tod ihres geliebten Hundes eine große Lücke – und auch an ihrem Exfreund soll die New Yorkerin noch hängen. Von Stress oder Ärger ist auf aktuellen Pics aber nichts zu sehen: Lena macht sich mega-bequem auf den Weg zu einer Talkshow und überrascht kurz darauf schon in neuem Style.

In Los Angeles wurde die Girls-Darstellerin am Donnerstag dabei abgelichtet, wie sie zur Aufzeichnung der Late Night Show von Jimmy Kimmel (50) lief. Erst kam die 32-Jährige mit Dutt, einem Drink in der Hand und ohne Make-up daher – nur um kurz darauf in den selben Klamotten, aber zurecht gemacht und mit ihrem schicken Outfit für die Show zu erscheinen. Wie es aussieht, wird Lena in einem rosafarbenen Look mit weißen Stiefeln auf der Couch des Talkmasters Platz nehmen.

Der Autorin macht es ganz klar nichts aus, ohne ausgefeiltes Styling und aufwendiges Make-up fotografiert zu werden. Lena selbst teilt immer wieder Schnappschüsse im Netz, die sie ganz alltäglich und bodenständig zeigen – mitunter sogar ohne Kleidung. So feierte sie im August ganz nackt ihr neues Körpergefühl, dass sie neun Monate nach der krankheitsbedingten Entfernung ihrer Gebärmutter erlebte.

RB/Bauergriffin.com / MEGA Lena Dunham in Los Angeles

RB/Bauergriffin.com / MEGA Lena Dunham auf dem Weg zu Jimmy Kimmels Talkshow

Nicholas Hunt/Getty Images Lena Dunham beim 50-jährigen Jubiläum von "Boys In The Band"

