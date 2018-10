Ist das bekannteste deutsche YouTube-Pärchen mittlerweile zu dritt? Im Mai hatten Bibi (25) und Julian Claßen (25) für die Überraschung gesorgt: Mit einem süßen Video verkündeten sie, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Seitdem halten die Web-Stars ihre Communitys regelmäßig mit Updates aus ihrem Alltag als werdende Eltern auf dem Laufenden. Mittlerweile ist die Beauty-Queen in der 41. Schwangerschaftswoche – und auf ihrem Social-Media-Kanal herrscht verdächtige Stille. Ist Julian und Bibis Söhnchen endlich auf der Welt?

Am Donnerstag ist der errechnete Geburtstermin von dem kleinen Wunder des frisch verheirateten Traumpaares gewesen – und vor genau 24 Stunden gab es auf Bibis Instagram-Account auch den letzten Post eines fruchtigen Snacks in ihrer Story. Auch auf Julians Profil, der seine Follower sonst fleißig mit witzigen Einblicken in sein Leben als Bald-Papa unterhielt, herrscht aktuell gähnende Leere! Könnte diese Netz-Abstinenz ein Hinweis darauf sein, dass Bibi und ihr Schatz schon mit ihrem Prinzen kuscheln?

Erst am Donnerstag hatte Bibi mit einem kugelrunden Babybauch-Vergleich verdeutlicht: Sie kann die Entbindung kaum noch erwarten! "Wir sind total aufgeregt und haben unsere Gedanken durchgehend bei unserem Schatz. Wann immer du kommen möchtest, wir sind hier und warten auf dich", kommentierte sie die Aufnahme. Ob die Geduld der werdenden Eltern mittlerweile wohl belohnt wurde? Was meint ihr? Stimmt in unserer Umfrage ab!

