Für Bibi (25) und Julian Claßen (25) neigt sich eine aufregende Zeit dem Ende zu: Ihr erster gemeinsamer Nachwuchs kann jeden Moment zur Welt kommen! Nachdem die YouTuberin ihre Schwangerschaft Mitte Mai verkündet hatte, teilte sie regelmäßig Updates mit ihren Followern. Auch wenn eingefleischte Fans sich daher sicher an ihre anfangs eher kleine Babykugel erinnern, ist dieser Throwback doch etwas Besonderes: Bibi zeigt kurz vor der Geburt noch einmal, wie riesig der Unterschied zur zehnten Schwangerschaftswoche ist.

Am Donnerstag kam die Videoproduzentin in die 41. Woche ihrer Schwangerschaft, berichtet sie auf ihrem Instagram-Account. Wie ihre Körpermitte 31 Wochen zuvor aussah, zeigt das Foto des Beitrags: Eine kleine Wölbung ist auf dem alten Pic zu erkennen, die in den vergangenen Monaten gewaltig gewachsen ist – inzwischen kann sich Bibis Söhnchen jeden Moment auf den Weg machen. "Wir sind total aufgeregt und haben unsere Gedanken durchgehend bei unserem Schatz. Wann immer du kommen möchtest, wir sind hier und warten auf dich", widmete die werdende Mutter ihrem noch ungeborenen Kind eine süße Liebeserklärung.

Für die 25-Jährige und ihren Gatten geht es damit bald Richtung Kreißsaal. Dort will das Paar allerdings für sich sein, nicht einmal die Familien der beiden dürfen mitkommen. Mit dem Besuch müssen die Angehörigen noch zwei bis drei Tage warten, wie Bibi kürzlich erklärte: "Wir wollen uns erst mal so zu dritt aneinander gewöhnen und unseren kleinen Schatz kennenlernen." Danach seien aber natürlich alle herzlich willkommen.

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen am Tag ihrer standesamtlichen Hochzeit

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen beim Frauenarzt

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Heinicke beim Arzt

