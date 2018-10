Traurige Nachrichten aus der Sportwelt! Es scheint ein besonders dunkles Jahr für den Radsport zu sein. Erst im April 2018 kam der belgische Profisportler Michael Goolaerts ums Leben gekommen. Nach einem Sturz beim berühmten Eintages-Rennen Paris-Roubaix starb der 23-Jährige im Krankenhaus an einem Herzstillstand. Nun gibt es erneut eine dramatische Meldung aus der Szene: Radrennfahrer Jimmy Duquennoy wurde am Freitag tot in seiner Wohnung aufgefunden!

Der Belgier fuhr für den zweitklassigen Rennstall WB Aqua Protect Veranclassic, der auch die Meldung über dem Tod des Sportlers auf Facebook öffentlich gemacht hat. In seinen heimischen vier Wänden habe Jimmy offenbar ebenfalls einen Herzstillstand erlitten. Vorerkrankungen waren keine bekannt. Er wurde nur 23 Jahre alt.

Sein erstes professionelles Rennen war Jimmy bereits 2016 gefahren. Teammanager Christophe Brandt verlieh seiner Trauer nach dem plötzlichen Todesfall in der belgischen Zeitung Het Nieuwsblad Audruck: "Er war ein Junge mit viel Talent und ein sehr interessanter Mensch."

