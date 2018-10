Dieser Schock ließ sie alles vergessen! Es war wohl einer der schlimmsten Tage der vergangenen Jahre für Lady Gaga (32): Die Sängerin verlor im Mai 2017 ihre beste Freundin Sonja Dunham, die nach jahrelangem Kampf gegen den Krebs gestorben war. Während dieser Zeit stand Lady Gaga gerade für den Film "A Star is Born" vor der Kamera. Jetzt erinnert sich die "Poker Face"-Interpretin an den Tag, an dem sie am Set die traurige Nachricht übermittelt bekam!

In einem Interview bei Apple Music's Beats spricht die 32-Jährige über das Leinwand-Highlight von Bradley Cooper (43), in dem sie die Hauptrolle Ally spielt. Thema des Gesprächs ist die emotionale Finalszene, die nur einen Tag nach dem Tod von Sonja gedreht wurde. "An dem Tag, meine Freundin, die jahrelang gegen den Krebs kämpfe, ihr Freund rief mich an... Ich konnte sie im Hintergrund stöhnen hören", lässt Lady Gaga die dramatische Situation Revue passieren. "Ich habe das Set sofort verlassen. Ich kann nicht glauben, dass ich nicht mal kurz Bradley aufgesucht habe. Ich habe mich ins Auto gesetzt und bin losgefahren, und ich habe sie um zehn Minuten verpasst!"

Sonja war nicht nur privat sehr eng mit der Musikerin verbunden, sie arbeitete lange Zeit auch als deren persönliche Assistentin. 2012 hatte sie bereits ihre Diagnose erhalten. In ihren letzten Monaten ihres Lebens streute der Krebs ebenfalls in Lunge und Gehirn.

Splash News Lady Gaga in New York

Splash News Lady Gaga beim Film Festival in Toronto

Daniel Leal-Olivas / Getty Images Lady Gaga, Sängerin

