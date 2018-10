Der Freund von Supermodel Irina Shayk (32) ist derzeit einer der erfolgreichsten Schauspieler Hollywoods. Allein die Trilogie zur Komödie "Hangover" brachte ihm internationalen Erfolg ein. Allerdings ist Bradley Cooper (43) ab sofort nicht mehr der einzige Filmstar unter seinem Dach! Jetzt verhalf er einem Nahestehenden zum Sprung auf die Kinoleinwand: Für sein neues Projekt "A Star is Born" castete Bradley seinen eigenen Hund Charlie!

Im Interview mit People erklärt das Kameragesicht, wie es dazu kam: "Es hat rein gar nichts mit Vetternwirtschaft zu tun. Mir war es wichtig, eine Beziehung zu dem Hund zu haben." Immerhin ist die Verbindung zwischen Vierbeiner und Herrchen in dem Film eine besondere: Bradleys Rolle Jackson und seine Partnerin Ally (gespielt von Lady Gaga, 32) haben in dem Streifen zwar kein gemeinsames Kind – aber dafür ein Haustier. Mit Charlie an seiner Seite wollte der Filmemacher das Skript so realistisch wie möglich umsetzen.

Für seinen Einfall hat ihm die Tierschutzorganisation PETA ein Lob ausgesprochen und ihn sogar mit einem Preis ausgezeichnet: Bradley ist der "Compassion in Film"-Award überreicht worden, weil für die Dreharbeiten kein Dienstleistungsunternehmen für die Bereitstellung eines Tieres engagiert werden musste.

MRM/CYRUS/ MEGA Bradley Cooper, Irina Shayk, die gemeinsame Tochter Lea und ihr Hund Charlie

Getty Images Lady Gaga und Bradley Cooper bei der "A Star Is Born"-Premiere in London

Kevork Djansezian / Getty Images Bradley Cooper bei den 30. American Cinematheque Awards in Beverly Hills

