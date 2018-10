Dee Devlin ist Conor McGregors (30) große Stütze. Noch lange, bevor der Mixed-Martial-Arts-Star zu einem der bekanntesten Sportler der Welt wurde, stand sie an seiner Seite. Sie unterstützte ihn auch finanziell, damit er sein zeitaufwendiges Training als Amateurkämpfer durchziehen konnte. Acht Jahre nach dem Start ihrer Beziehung ist Conor Millionär und das Paar erwartet sein zweites Kind. Doch wie ging Dee mit den chaotischen Zuständen in Las Vegas um?

Dort kämpfte ihr Liebster am Samstagabend in der T-Mobile-Arena gegen Khabib Nurmagomedov (30). Der Russe besiegte den Iren und anschließend kam es zu tumultartigen Szenen: Der Sieger stürzte sich aus dem Ring ins Publikum, während seine Betreuer allem Anschein nach auf Conors Team losgingen. Wie mehrere US-Medien berichten, wurde die schwangere Beauty umgehend von Mitarbeitern des Sicherheitspersonals aus dem Saal gebracht. In all den Jahren, die sie ihren Partner zu Fights begleitet, dürfte sie ein solches Szenario noch nicht erlebt haben. Selbst die Fans der beiden Lager sollen sich an den Bierständen geschlagen haben. Zu der Niederlage ihres Schatzes hat sich Dee im Übrigen noch nicht geäußert.

Schon vor dem Aufeinandertreffen im Ring herrschte gereizte Stimmung. Auf beiden Pressekonferenzen hatte Conor seinen Gegner Khabib provoziert – der blieb jedoch beide Male ruhig. Was der Grund für das Chaos nach dem Kampf war, ist bisher nicht bekannt.

