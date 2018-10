Das klingt nach Spaß und Arbeit: Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) starten vom 16. bis zum 31. Oktober ihre erste große Reise als junges Ehepaar seit ihrer Hochzeit im Mai. Für den 16-tägigen Trip stehen Australien, die Republik Fidschi, das Königreich Tonga sowie Neuseeland auf der royalen Agenda. Ein königlicher Berater verriet jetzt die ersten Details zur Tour nach und durch Ozeanien.

Gegenüber dem britischen Hello! Magazin gab der Insider preis, dass die einzelnen Aktivitäten die Interessen und das Alter des Paares widerspiegeln. "Das Programm ist für den Herzog und die Herzogin als junges Ehepaar gedacht. Es ist eine andere Art von Reise, als wenn sie für einen Single geplant wäre", plauderte der Berater weiter aus. So geht es für die Turteltauben zunächst nach Australien, wo sie unter anderem am berühmten Bondi Beach einheimische Surfer treffen und im Taronga Zoo das Taronga Institut für Wissenschaft und Lernen einweihen.

Enden wird der Trip in Neuseeland. Dort will sich das frisch vermählte Ehepaar mit der Kultur der einheimischen Maori auseinandersetzen. Im Fokus der royalen Reise stehen die Themen junge Führungskräfte, Umwelt und der Naturschutz. Außerdem möchte sich Herzogin Meghan verstärkt für Frauenrechte einsetzen und ihre Wohltätigkeitsprojekte vorantreiben.

Chris Jackson/Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan beim Polo-Turnier

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Sussex

Victoria Jones WPA Pool/Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

