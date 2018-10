Mit XXL-Statement unterwegs! Brigitte Nielsen (55) brachte vor mittlerweile vier Monaten ihr fünftes Kind zur Welt – mit Töchterchen Frida das erste Mädchen. Bereits zwölf Wochen nach der Entbindung sah die Blondine schon wieder superschlank aus – und ihren Traum-After-Baby-Body setzt sie liebend gern immer wieder in Szene. Nun erwischten sie Fotografen bei einem Familienausflug, bei dem sie in einem jugendlich wirkenden Outfit eine gute Figur machte: Auf ihrem Pulli-Kleid stand in Großbuchstaben "Love".

Offensichtlich total verliebt: Brigitte war am vergangenen Freitag in West Hollywood mit ihrem Sohn Douglas Aaron Meyer (25) unterwegs, der selbst ein aufstrebendes Malemodel ist. Sie trug ein kurzes Pullikleid mit Liebes-Strick-Schriftzug – und war damit ein absoluter Hingucker. Dazu kombinierte sie spitze Stiefeletten, die ihre schlanken Beine betonten. Doch nicht nur das Minikleid ließ die Fünffach-Mama jugendlich aussehen, denn als sie ihre Sonnenbrille abnahm, machte sie den Eindruck, durch ihr Baby in einen wahren Jungbrunnen gefallen zu sein.

Kein Wunder, dass die gebürtige Dänin ausgeruht wirkt, immerhin bekommt sie beim Babysitten jede Menge Unterstützung durch ihren Mann Mattia Dessi (39) und ihre Söhne. Vor Kurzem postete die 55-Jährige ein Bild auf Instagram, auf dem sich Sohnemann Douglas liebevoll um seine kleine Halbschwester kümmerte.

MEGA Brigitte Nielsen und ihr Sohn in West Hollywood

