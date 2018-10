Vor knapp vier Monaten mussten der ehemalige Olympia-Star Bode Miller (40) und seine Frau Morgan (31) einen schweren Verlust verkraften: Ihre Tochter Emeline kam bei einem tragischen Unfall im Pool ums Leben – und das im Alter von nur 19 Monaten. Die Trauer wiegt noch immer schwer. Erst kürzlich teilte die Profi-Sportlerin ein Foto, auf dem sie ihr sterbendes Kind in den Armen hält. Nun dürfte das Paar aber Grund zur Freude haben: Am Freitag brachte die 31-Jährige einen gesunden Jungen zur Welt.

Die erfreulichen Schwangerschafts-News hatten die werdenden Eltern schon zwei Monate vor Emelines Tod verkündet. Doch angesichts der jüngsten Ereignisse hatte es in den vergangenen Monaten kaum Baby-Updates gegeben. Wie People jetzt berichtet, soll der Kleine am 5. Oktober gegen Mittag das Licht der Welt erblickt haben. Weitere Details, wie zum Beispiel der Name des Nachwuchses, sind bisher noch nicht bekannt.

Schon kurz vor der Geburt betonte die frischgebackene Mama, dass sie trotz des traurigen Schicksalsschlags zuversichtlich bleiben wolle – und das, obwohl ihr die traumatischen Szenen nicht mehr aus dem Kopf gingen. "Es gibt keinen Tag, an dem ich nicht bete, noch einmal die Gelegenheit zu bekommen, jenen Tag zu erleben und alles rückgängig zu machen", erklärte die Volleyballerin in einem Interview.

morganebeck / Instagram Morgan Miller mit ihrer sterbenden Tochter Emeline

Anzeige

Matthew Stockman/Getty Images Bode Miller und Morgan Beck bei den US Open 2014

Anzeige

Instagram / Millerbode Olympia-Star Bode Miller und seine Tochter Emeline

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de