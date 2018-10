Sia (42) und Maddie Ziegler verbindet seit einigen Jahren eine besondere Freundschaft. 2014 engagierte die Sängerin die Nachwuchstänzerin für ihre Videos zu "Chandelier" und ein Jahr später für "Elastic Heart" – zwei ihrer größten Hits. Das Mädchen wurde zu einer Art Muse für die Musikerin, ging sogar mit ihr auf Tour. Inzwischen ist aus der Kleinen eine junge Erwachsene geworden: Maddie feierte ihren 16. Geburtstag inklusive eines XXL-Geschenks ihrer Mentorin!

Auf den Instagram-Accounts ist klar zu sehen: Die 42-Jährige hat mit dem weißen Audi zu 100 Prozent ins Schwarze und Maddies Geschmack getroffen. Passend zum Anlass zierte die Motorhaube des Wagens eine große rote Schleife. "Sweet Sixteen. Ich kann nicht glauben, dass das Auto wirklich mir gehört", freute sich das Geburtstagskind und bedankte sich mit einer innigen Umarmung bei Sia.

Durch ihre Teilnahme an "Dance Moms" wurde die Australierin damals auf Maddie aufmerksam und war von ihr sofort begeistert. Insgesamt war sie bisher in sieben von Sias Musikclips zu sehen, zuletzt für die Single "Thunderclouds". Was sagt ihr zu dem Geschenk? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Maddie Ziegler in West Hollywood

Instagram / siamusic Sia und Maddie Ziegler

Getty Images Maddie Ziegler und Sia bei einem Auftritt

