Traurige Nachrichten für die US-amerikanische Filmbranche: Der Produzent Arnold Kopelson ist am 8. Oktober in seinem Haus in Beverly Hills mit 83 Jahren verstorben, wie seine Frau Anne Kopelson bestätigte. Bisher machte sie noch keine Angaben zu den Todesumständen. Der gebürtige New Yorker selbst dürfte vielleicht nicht jedem ein Begriff sein: In seiner Jahrzehnte umfassenden Karriere produzierte er allerdings Kinohits, die insgesamt 17 Oscar-Nominierungen einbrachten!

Auch ein Pressesprecher des Unternehmens Kopelson Entertainment bestätigte gegenüber The Wrap den Tod von Arnold Kopelson. Er hinterlässt nicht nur seine Ehefrau, die viele seiner Filme mitproduzierte, sondern auch seine drei Kinder Peter, Evan und Stephanie. Berufliche Erfolge feierte der Verstorbene auch in Deutschland mit Filmen wie "Sieben" oder "Ein perfekter Mord" mit Michael Douglas (74) und Gwyneth Paltrow (46) in den Hauptrollen, sowie zuletzt 2004 mit dem Thriller "Twisted", bei dem Philip Kaufman Regie führte.

Auch einen Oscar für den besten Film konnte der US-Amerikaner im Jahr 1987 einheimsen: Für den Kriegsfilm "Platoon" gewann er die begehrte Trophäe, die Regie übernahm Oliver Stone (72). Für "Auf der Flucht" gelang es Kopelson noch einmal 1994 für den Preis nominiert zu werden.

Getty Images Arnold Kopelson, Filmproduzent

Getty Images Joel Schumacher, Michael Douglas und Arnold Kopelson im Mai 1993

Getty Images Der Cast von "Platoon" beim Filmfestival in Cannes 2006



