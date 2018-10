Haben Bibi (25) und Julian Claßen (25) wirklich einen so ungewöhnlichen Namen für ihr Baby ausgewählt? Auf Instagram verkündeten die YouTube-Stars heute, dass sie am 4. Oktober Eltern eines Sohnes geworden sind. Zwar gaben die stolzen Eltern erste Details zur Geburt preis, doch den Namen des Kleinen behielten sie noch für sich – aufmerksame Fans wollen jetzt allerdings das Geheimnis gelüftet haben!

Ein Leser entdeckte auf einer Internetseite für Geburten-Fotos einen kleinen Jungen, der am 4. Oktober in einem Kölner Krankenhaus geboren wurde – und dieser Junge hört auf den ungewöhnlichen Namen Monte! Das Baby ist das einzige aus jener Kölner Klinik, für das an diesem Tag ein Foto hochgeladen worden ist – aber ob Bibi und Julian ihren kleinen Sohnemann wirklich auf der öffentlichen Plattform vorgestellt haben? Unabhängig davon erreichte Promiflash ein weiterer Fan-Tipp, dass der Kleine Montiamus Claßen heißen soll. Ob der kleine Mann jedoch tatsächlich diesen exotischen Namen trägt, haben Bibi und Julian bislang noch nicht verraten.

Feststeht: Die Turteltauben haben einen ungewöhnlichen Namen gewählt, das hatten sie bereits während der Schwangerschaft auf ihrem YouTube-Channel verraten: "Es ist nicht der gängigste Name und ich habe ihn noch nie in Deutschland gehört." Der Vorname ihres Nachwuchses sei so außergewöhnlich, dass Bibi und Julian ihn extra beim Amt beantragen und offiziell bestätigen lassen mussten.

Patrick Hoffmann/WENN.com Julian Claßen und Bibi Heinicke auf der Glossycon 2016

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen am Tag ihrer standesamtlichen Hochzeit

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen in der 40. Schwangerschaftswoche

