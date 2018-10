Seit Monaten liegen Daniela Katzenberger (32) und ihre Mama Iris Klein (51) im Clinch. Während die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin ihrer Tochter vorwirft, nicht genügend Zeit mit ihr und der Katzen-Halbschwester Jennifer Frankhauser (26) zu verbringen, kann Dani diese Kritik nicht nachvollziehen. Deshalb herrscht angeblich Funkstille zwischen den beiden Streithähnen – doch Danis Gatte Lucas Cordalis (51) macht jetzt Hoffnung: Kommt es zum lang ersehnten Familien-Happy-End?

Der Schlagersänger hielt sich in der Vergangenheit aus den Streitigkeiten der Familie Katzenberger raus – auch mit Mama Iris hatte er nie ein Problem, wie er jetzt in einem Interview mit Bild verrät: "Zwischen meiner Schwiegermutter und mir hat es, ehrlich gesagt, nie Streit gegeben. Es war etwas Ruhe zwischen Mutter und Tochter, aber da ist wieder alles auf dem besten Weg." Scheint so, als ob sich die beiden Frauen nach einer Auszeit tatsächlich wieder annähern. Nicht nur das, Lucas ist sogar überzeugt: "Ich denke, dass wir Weihnachten wieder zusammen auf Mallorca feiern können."

Tatsächlich haben der 51-Jährige, seine Gattin und Töchterchen Sophia (3) die Feiertage im vergangenen Jahr in Spanien verbracht, während der Rest der Family im weit entfernten Deutschland feierte. Zumindest die Entfernung dürfte jetzt kein Problem mehr sein, denn Iris und ihr Mann haben vor, ebenfalls nach Mallorca auszuwandern.

