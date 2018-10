Und weg sind sie, die Schwangerschafts-Kilos! Erst vor drei Monaten wurden Rapperin Cardi B (25) und ihr Liebster Offset (26) zum ersten Mal Eltern. Töchterchen Kulture Kiari hält das Paar ordentlich auf Trab. Besonders der 25-Jährigen machte die neue Mutter-Rolle anfangs ziemlich zu schaffen. Kein Wunder, dass sie bei dem ganzen Stress ruckzuck an Gewicht verlor. Im Netz präsentierte sie nun ihren beeindruckenden After-Baby-Body.

Wow, was für ein heißer Anblick! In engen Lederleggins, einem BH und einer weiten Strickjacke macht die frischgebackene Mama echt eine tolle Figur. Ein flacher Bauch, ein Wahnsinns-Dekolleté – Cardi ist einfach bestens in Form. Sie selbst sieht das allerdings etwas kritischer und ist noch nicht ganz so happy mit ihrem Körper. "Jetzt, wo ich die Baby-Pfunde verloren habe, muss ich dringend wieder zunehmen. Dünne Mom", kommentierte sie den sexy Instagram-Schnappschuss. Anscheinend möchte Musikerin trainieren, um wieder ein paar Muckis aufzubauen.

Elena Miras (26) kann das bestimmt gut nachvollziehen. Auch die Love Island-Gewinnerin des vergangenen Jahres verriet erst kürzlich, dass sie sich nach der Geburt ihrer Tochter Aylen noch nicht wieder zu 100 Prozent wohl in ihrer Haut fühlt. Sie vermisst ihre Kurven und findet sich momentan einfach zu dünn. Darum ist nun wieder Schwitzen im Gym angesagt.

Instagram / iamcardib Cardi B, Rapperin

Getty Images Cardi B bei den MTV Video Music Awards 2018

Instagram / elena_miras Elena Miras

