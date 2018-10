Sie ist als Perfektionistin bekannt: Wenn es um ihr Aussehen geht, überlässt Kim Kardashian (37) nichts dem Zufall. Der Keeping up with the Kardashians-Star bedient sich gerne an diversen Filtern und Bildbearbeitungsprogrammen, um so makellos wie möglich auf seinen Social-Media-Schnappschüssen auszusehen. Doch nun ist die Frau von Skandal-Rapper Kanye West (41) möglicherweise zu weit gegangen. Sie soll sogar ihrer zehn Monate alten Tochter Chicago West ein virtuelles Makeover verpasst haben!

Mitte September hatte Kims kleine Halbschwester Kylie Jenner (21) ein Foto ihrer Tochter Stormi mit Cousine Chi auf Instagram gepostet. Auf dem Bild sind die beiden Mädchen aneinander gekuschelt. In den Kommentaren sorgte das Pic für Begeisterung. Doch als Kim das Bild jetzt ebenfalls postete, schlug das ins Gegenteil um. Der dreifachen Mutter wird vorgeworfen, die Stirn und Haare ihrer Kleinen retuschiert zu haben. "Sie photoshoppt tatsächlich ihr Baby", "Du hast den Kopf deines Kindes bearbeitet" oder "Ich kann einfach nicht glauben, dass du deine eigenen Kinder retuschieren würdest", lauten nur ein paar der entsetzten Kommentare.

Tatsächlich scheint die 37-Jährige einen Filter über das Bild gelegt zu haben, sodass die Farben ein wenig blasser erscheinen. Eine große Veränderung ist auf den ersten Blick allerdings nicht unbedingt zu erkennen und liegt wohl im Auge des Betrachters. Kim selbst hat sich zu den Vorwürfen bisher nicht geäußert.

Instagram / kyliejenner Stormi Webster und Chicago West in rosa Pyjamas

Anzeige

Instagram / kimkardashian Stormi Webster und Chicago West

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian bei der Beautycon 2018 in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de