Gibt es ein noch süßeres Duo? Mit den niedlichen Bildern ihrer kleinen Töchter Stormi Webster und Chicago West liefern sich Kylie Jenner (21) und Kim Kardashian (37) zurzeit ein echtes Zucker-Rennen: Ob im Arm des berühmten Papas oder bei der Kuschelsession mit der Mama – die beiden Mäuschen verzücken die Follower der Reality-TV-Queens total. So auch auf der neuesten Aufnahme der Mädels: Im rosaroten Partnerlook feiern Stormi und Chi eine Pyjamaparty!

Was für ein knuffiger Anblick! Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte Kylie nun ein Foto der Spielgenossinnen. Auf einer gemusterten Kuscheldecke liegen die berühmten Töchter aneinander gekuschelt. Während Stormi rebellisch in die Kamera guckt, wirkt Chi nicht ganz so begeistert. In den Kommentaren können sich die Familienmitglieder der beiden aber kaum halten: "Ich kann nicht mehr!", schrieb Tante Khloe Kardashian (34), während Chis Mama Kim sich freute: "Meine Babys!"

Zur süßen Clique der Cousinen gehört seit April auch Khloes Kleine True Thompson. Gemeinsam mit ihren Mini-Verwandten posierte die auch schon für zuckrige Fotoshootings. Wie gefällt euch das neue Bild auf Kylies Seite? Stimmt unten ab.

Instagram / kyliejenner Stormi Webster und ihre Mutter Kylie Jenner

Instagram / kimkardashian Chicago West und Mama Kim Kardashian im Urlaub

Instagram / kimkardashian True Thompson und Chicago West

