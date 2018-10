Dé­jà-vu in London! Sechs Monate nach der Geburt von Prinz Louis absolvierten Herzogin Kate (36) und Prinz William (36) in der britischen Hauptstadt nun ihren ersten gemeinsamen offiziellen Termin. Die beiden erschienen bei der globalen Ministerkonferenz für mentale Gesundheit in London – und aufmerksamen Beobachtern dürfte dabei ein besonderes Detail ins Auge gestochen sein: Das Kleid, das Kate bei ihrem Auftritt trug, hatte sie bereits im Juli vergangenen Jahres in Hamburg an!

Das maßgeschneiderte, lila Kleid der Designerin Emilia Wickstead scheint es der dreifachen Mutter offenbar angetan zu haben! Sowohl bei ihrem damaligen Besuch im Internationalen Maritimen Museum in der Hansestadt als auch bei ihrem aktuellen Auftritt in London kombinierte Kate das gute Stück mit Pumps in einem schlichten Nude-Ton. Doch sie weiß auch, wie man recycelte Looks in neuem Glanz erstrahlen lässt – und zwar mit den passenden Accessoires: Während sie bei der Ministerkonferenz in London eine farblich auf die Schuhe abgestimmte Clutch von Aspinal dabeihatte, hatte sie für ihren Besuch in Hamburg eine rote Ledertasche von Anya Hindmarch gewählt.

Doch es ist nicht das erste Mal, dass die Britin Kleidungsstücke aufträgt. Auch eine hellgelbe Robe von Alexander McQueen (✝40) scheint zu Kates Lieblingsteilen zu gehören: Ob bei der Taufe ihrer Tochter Charlotte (3), bei einer Gedenkfeier in Belgien oder bei der Geburtstagsparade für Queen Elizabeth II. (92) – in diesem Kleid zeigte sich die Fashion-Ikone gleich drei Jahre in Folge.

Chris Jackson/Getty Images Prinz William, Prinz George, Herzogin Kate und Prinzessin Charlotte in Hamburg, Juli 2017

Anzeige

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate bei der globalen Ministerkonferenz für mentale Gesundheit

Anzeige

Chris Jackson/Getty Images; John Thys/AFP/Getty Images; Ben Stansall/AFP/Getty Images Herzogin Kate

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de