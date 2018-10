Es war ihr erster gemeinsamer Auftritt seit Monaten! Nach der Geburt ihres dritten Kindes Prinz Louis im vergangenen April hatte sich Herzogin Kate (36) erst einmal aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, um sich voll und ganz um ihr Baby zu kümmern. In dieser Zeit bestritt ihr Gatte Prinz William (36) verschiedene royale Termine alleine – bis jetzt: Am Dienstag hatte der britische Thronfolger seine Frau endlich wieder an seiner Seite!

Am 9. Oktober besuchte William zusammen mit seiner Kate die erste globale Ministerkonferenz für mentale Gesundheit in London. Das Paar schien sich bei der Veranstaltung köstlich zu amüsieren: Sie lachten und strahlten förmlich um die Wette. Und natürlich stellte die 36-Jährige dabei auch wieder ihren ausgezeichneten Modegeschmack unter Beweis. Zu ihrem fliederfarbenen Kleid trug die Dreifach-Mama ein paar beige Pumps und rundete das Outfit mit schlichten Glitzer-Ohrringen ab.

Ihren allerersten offiziellen Auftritt nach dem Mutterschutz hatte Kate hingegen bereits vor einer Woche absolviert. Bei ihrem Besuch des Bildungszentrums Sayers Croft hielt die Beauty ihren Look aber dem Anlass entsprechend eher leger. Doch auch in Jeans und Parka machte sie eine tolle Figur.

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate in London

Anzeige

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate bei der globalen Ministerkonferenz für mentale Gesundheit

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate bei einem Besuch der Sayers Croft Forest School am 2. Oktober 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de