Kosmetik-Unternehmerin Kylie Jenner (21) kommt es wohl doch auf die Größe an. Erst diesen Sommer verabschiedete sie sich von ihren künstlichen XL-Lippen, obwohl sich diese bei ihren weltweiten Fans als kussechtes Markenzeichen etabliert hatten. Doch der ikonische Kylie-Schmollmund feierte kürzlich sein Comeback. Wie der Keeping up with the Kardashians-Star nun selbst in den sozialen Netzwerken verriet, legte der Beauty-Doc wieder die Spritze an.

In einer Story auf ihrem Instagram-Account bedankt sich Kylie brav bei dem verantwortlichen Dermatologen: "Danke, dass ihr heute Abend noch so spät vorbeigekommen seid, um meine Lippen auszubessern." Ein ungewohnt offener Umgang mit ihrem Beauty-Tuning. Ihre erste Schönheits-OP gab die 21-jährige Neu-Mama erst Monate später öffentlich zu. Ein aufmerksamer Follower sieht den Grund für den jetzt wieder erfolgten Eingriff bei Kylies acht Monate alter Tochter Stormi: "Sie stillt bestimmt nicht mehr und fühlt sich jetzt sicherer damit."

Kürzlich gab Kylie in einer Snapchat-Story auch erste Hinweise auf weiteren Nachwuchs mit Lebenspartner Travis Scott (26). Auch wenn sie sich nicht auf der Stelle ein Geschwisterchen für ihre kleine Prinzessin wünscht, ist die Familienplanung im Hause Jenner-Scott noch lange nicht abgeschlossen. Am liebsten würde sie wieder eine Tochter bekommen, wie sie zugab.

Instagram / kyliejenner Anastasia Karanikolaou und Kylie Jenner

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Jungunternehmerin

Getty Images Kylie Jenner bei der Show von Jonathan Simkhai auf der New York Fashion Week

