Lassen sich Bert Wollersheim (67) und seine angetraute Gemahlin Ginger etwa schlüpfrige Details zur Hochzeitsnacht entlocken? Am vergangenen Samstag machten der Rotlicht-King und das einstige Webcam-Girl Nägel mit Köpfen: Nach nur drei Monaten Beziehung besiegelten sie ihre Liebe mit dem Jawort. Die Trauung fand in Dänemark statt, die wilde Party stieg anschließend auf der Reeperbahn in Hamburg. Den Fans des Paares brennt vor allem eine Frage auf der Seele: Wie lief eigentlich die Hochzeitsnacht ab?

Auf Instagram postete der ehemalige Bordellbesitzer ein Pic, auf dem seine frischgebackene Ehefrau auf einem Hotelbett posiert. Darauf wurde aus Rosenblättern ein Herz geformt. Da Ginger lächelnd in ihrem Brautkleid posiert, ist davon auszugehen, dass der Schnappschuss nach den Feierlichkeiten in der Kiez Alm entstanden sein könnte – am Morgen nach dem romantischen Spektakel. Ob der 67-Jährige beim Anblick der durchsichtigen Spitzenrobe seiner Auserwählten an sich halten konnte? "Guten Morgen allerseits", kommentierte Berti lediglich das Foto. Nähere Informationen darüber, was die beiden nach dem kleinen Shooting trieben, gab es zum Bedauern seiner Follower jedoch nicht.

Mittlerweile genießen die Frischvermählten bereits ihr zünftiges Eheleben. Auf einer weiteren Momentaufnahme, die nach der Hochzeit entstanden ist, lächelten sie ihrer Community im Netz mit Brötchen und Bockwurst auf ihren Tellern zu. "On the road again", schrieb Bert dazu.

Instagram / officialbertwollersheim Ginger Costello nach ihrer Hochzeit mit Bert Wollersheim

Bartek Kolodziej Bert Wollersheim und Ginger Costello auf ihrer Hochzeitsfeier

Instagram / officialbertwollersheim Bert Wollersheim und Ginger Costello

