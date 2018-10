Bereits wenige Tage nach ihrer Trauung beginnen Bert Wollersheim (67) und Ginger Costello ihren gemeinsamen Ehealltag! Erst am vergangenen Samstag kam es zur Blitzhochzeit des Paares, das erst seit drei Monaten offiziell zusammen ist. So schnell, wie es für den einstigen Rotlichtkönig und die 33-Jährige vor den Traualtar ging, so fix sind die zwei auch schon wieder ganz bodenständig unterwegs: Auf einem aktuellen Bild sieht man das Duo schon ganz entspannt eine Bockwurst mampfen!

"On the road again", kommentierte der Sonnenbrillen-Fan den Schnappschuss auf Instagram von einer Raststätte. Darauf strahlen die frischgebackenen Eheleute zufrieden mit ihrer Mahlzeit. Aber auch aus einem anderen Grund teilte der 67-Jährige die Alltags-Impression: "Wir möchten uns nochmals von ganzem Herzen für alle lieben Glückwünsche bedanken. Inzwischen haben wir sie alle gelesen, nur ist es uns nicht möglich, sie zu beantworten." Dennoch sollen sich die Follower gedrückt fühlen – und genau die freuen sich sehr über das Update.

"Das sieht richtig harmonisch bei euch aus!" oder "Das ist es alles wert, wenn man dich so glücklich sehen darf!", lauteten nur zwei der überschwänglichen Kommentare auf Social-Media. Auch die Eheschließung fiel bei den beiden nicht gerade abgehoben aus: Die Party nach der Trauung fand auf Deutschlands sündigster Meile, der Reeperbahn in Hamburg, statt.

Instagram / officialbertwollersheim Ginger Costello und Bert Wollersheim bei ihrer Hochzeit

Instagram / ginger.costello Ginger Costello und Bert Wollersheim

Instagram / officialbertwollersheim Bert Wollersheim und Ginger Costello

