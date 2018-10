Sie galten als eines der absoluten Traumpaare in der Musikbranche: US-Sängerin Halsey (24) und Rapper G-Eazy (29). Beide machten ihre Beziehung Anfang September des vergangenen Jahres öffentlich. Nach etwa einem Jahr kam dann die plötzliche Trennung. Ablenkung fanden beide getrennt voneinander auf ihren Welt-Tourneen. Nach fast zwei Monaten Funkstille folgte dann auch schon wieder das Liebes-Comeback. Jetzt zeigte sich das auf Wolke sieben schwebende Paar zum ersten Mal seit der Reunion wieder auf einem roten Teppich.

Bei den diesjährigen American Music Awards in Los Angeles strahlten die beiden Arm in Arm auf dem Red Carpet. Sie in einer zu ihrer Haarfarbe passenden Robe, er in einem edlen roten Samt-Blazer. Das entsprechende Pic postete die 24-Jährige auf Instagram. Die User können von dem Anblick gar nicht genug bekommen: "Atemberaubend", "Mein Paar" oder "Süß", lauteten nur einige der Kommentare. Vor den AMAs und nach ihrer abgeschlossenen "Hopeless Fountain Kingdom"-Tour verbrachten die Turteltauben die letzten Tage in Italien. Dort feierten sie den Geburtstag des Rappers.

Mit ihrem gemeinsamen Song "Him & I" stürmten die Künstler weltweit die Charts. Zu dieser Zeit war der Rapper noch in einer Beziehung mit Lana Del Rey (33), trennte sich dann aber von ihr. Nach der Veröffentlichung kündigten die beiden an, im Studio schon an weiteren gemeinsamen Songs zu arbeiten.

Dia Dipasupil / Staff / Getty Images Sängerin Halsey beim Z100's Jingle Ball 2017 in New York City

Instagram / iamhalsey G-Eazy und Halsey während einer Gondelfahrt in Italien

Getty Images G-Eazy und Halsey bei der Ring in the New Year 2018-Veranstaltung in Miami

