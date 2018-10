Diese beiden Personen werden Prinzessin Eugenie (28) und ihren Verlobten Jack Brooksbank an ihrem großen Tag zur Seite stehen. Am Freitag werden sich die Cousine von Prinz William (36) und Prinz Harry (34) und ihr Liebster in der St George's Chapel auf Schloss Windsor das Jawort geben. Während Eugenie bei ihrem Eintritt in die Kirche von gleich acht Blumenkindern begleitet wird, werden vor dem Altar neben ihrem Bräutigam noch zwei weitere Menschen auf die Ankunft der Braut warten: Die Geschwister der Brautleute werden Trauzeuge und Trauzeugin!

Auf der Homepage der Royal Family verkündete das britische Königshaus zwei Tage vor der romantischen Zeremonie endlich weitere Details zur Hochzeit. Dazu gehört auch die Information über die Trauzeugen der beiden: Während Jack am Freitag seinen Bruder Thomas Brooksbank an seiner Seite haben wird, soll für Eugenie ihre große Schwester Prinzessin Beatrice (30) die Eheschließung bezeugen.

Die Herbsthochzeit zeigt damit eine weitere Abweichung von Prinz Harrys und Herzogin Meghans (37) Frühlingsfest. Zwar war die erste Royal Wedding des Jahres deutlich pompöser als die bevorstehende Vermählung, jedoch hatte Meghan am 19. Mai keine Trauzeugin. Tatsächlich ist es in Großbritannien gar nicht üblich, dass die Braut von einer sogenannten Maid of Honour unterstützt wird. Prinzessin Eugenie bricht hier also mit der Tradition!

Chris Jackson/Getty Images Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie beim Royal Ascot 2018

Sipa Press/ActionPress Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie bei einem Gottesdienst in Windsor

Splash News Prinz Harry und Meghan Markle an ihrem Hochzeitstag in Windsor

