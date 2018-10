Auf Mallorca ist leider nicht nur gutes Wetter, denn auf der Baleareninsel herrscht nach extrem heftigen Regenfällen aktuell Ausnahmezustand. Die Wassermassen haben bislang mindestens zehn Menschen sogar das Leben gekostet, wie viele Opfer es noch geben wird, ist nicht klar. Auch Urlauber wie Anne Wünsche (27) sind von dem Unwetter betroffen, genauso wie Auswanderin Iris Klein (51). Der Reality-Star war der nassen Katastrophe sehr nah!

Den Start in ihr neues Leben hat sich die Mama von Daniela Katzenberger (32) und Jennifer Frankhauser (26) sicher ganz anders vorgestellt. In ihrer Instagram-Story teilte die 51-Jährige die Sicht von ihrem Balkon. Das Video zeigt, wie sich die Straße vor ihrem Zuhause in einen reißenden Fluss verwandelt und die Häuser und Autos völlig unter Wasser gesetzt hat. Dazu schreibt die Ex-Dschungelcamperin: "Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen, die ihre Liebsten verloren haben oder immer noch suchen." Sie wünsche den Menschen viel Kraft und könne es nicht glauben, was Wasser anrichten kann.

Tennisspieler Rafael Nadal (32) sprach Betroffenen auf Facebook ebenfalls sein Mitleid aus. Doch der Spanier geht noch einen Schritt weiter und stellte den Menschen, die ein Dach über dem Kopf brauchen, die Räumlichkeiten von zwei seiner Akademien in Manacor zur Verfügung. Außerdem packte der 32-Jährige selbst mit an, eine Autowerkstatt von Schlamm zu befreien.

