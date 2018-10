Im Juli sorgte diese Nachricht für Bestürzung: Craig Raymond Turner (✝59), der älteste Sohn von Tina Turner (78), nahm sich im Alter von 59 Jahren das Leben. In ihrerm Buch My Love Story: Die Autobiografie verarbeitet die Sängerin die dramatischen Ereignisse und spricht offen über ihren immensen Verlust. Auch den Moment, in dem sie von der schrecklichen Nachricht erfahren hat, spart die Musiklegende nicht aus – es hat ihr den Boden unter den Füßen weggerissen!

Der 3. Juli – Tinas fünfter Hochzeitstag mit Erwin Bach – sei für sie ein herrlicher Tag gewesen. Gemeinsam hätten sie eine Modenschau von Giorgio Armani (84) in Paris besucht, bevor ihr Mann zurück im Hotel den Anruf bekommen habe, der alles verändern sollte. "Als Erwin wieder ins Zimmer kam, wirkte er tief erschüttert. Er sagte mir, dass Craig gestorben sei. Nicht bei einem Unfall, den ich als besorgte Mutter ständig befürchtete. Nein, mein Sohn hatte sich selbst getötet. Er hatte sich erschossen", schreibt Tina in ihrer Autobiografie. Was danach geschah, wisse sie nicht mehr recht: "Ich hörte zwar, was Erwin noch sagte, aber ich verstand es nicht. Ich war wie erstarrt."

Vor Schmerzen habe sie einfach nur geweint und geschrien. Vor allem die Tatsache, dass sich Craig das Leben bewusst genommen hat, habe die 78-Jährige schwer belastet. Dennoch sei die Liebe zu ihm nach wie vor unbändig: "Er war zwar schon neunundfünfzig, als er starb, aber er wird immer mein kleines Baby bleiben", betont die "What's Love Got To Do With It"-Interpretin.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Stewart Cook / Getty Images Tina Turner in den 70ern mit ihren Kids Ike Junior, Michael, Ronnie und Craig

Twitter / LoveTinaTurner Tina Turner an der kalifornischen Küste

KIKA/WENN.com Tina Turner in Mailand



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de