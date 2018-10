Gibt es etwa Zoff im britischen Königshaus? Bereits am Freitag tritt Prinzessin Eugenie (28) mit ihrem Liebsten Jack Brooksbank vor den Traualtar. Dabei müssen die Bald-Vermählten allerdings auf eine Person verzichten: Herzogin Camilla (71) wird nicht zur Hochzeit erscheinen. Sie soll stattdessen einen bereits lange feststehenden Termin in einer schottischen Schule wahrnehmen. Aber ist das der wahre Grund oder bloß ein Vorwand? Angeblich soll Prinz Charles' (69) Frau nämlich keine Lust auf die Hochzeit haben – und stattdessen lieber eine eigene Party schmeißen!

Wie ein Insider der Zeitung Telegraph verriet, habe Camilla sich für Eugenies Hochzeitstag ganz eigene Pläne gemacht. Die 71-Jährige soll es auf ihrem Landsitz in Schottland so richtig krachen lassen: "Die Wahrheit ist, dass Camilla eine Party mit einigen Freunden feiert. Sie kommen am Freitag an und werden das ganze Wochenende über da sein", wusste die Quelle. Den Termin für ihr Party-Wochenende habe die Herzogin auch nicht zufällig gewählt: Sie hat angeblich einfach keine Lust auf die Hochzeit, da es bei den Royals eine Menge böses Blut gebe!

Vor allem zwischen Camilla und Eugenies Mutter Sarah Ferguson (58) herrscht offenbar seit Jahrzehnten Eiszeit. Der Auslöser dafür soll nicht zuletzt die Dreiecksbeziehung und anschließende Schlammschlacht zwischen Charles, Camilla und Charles' erster Frau Prinzessin Diana (✝36) gewesen sein. Dabei stand Sarah immer auf der Seite ihrer guten Freundin Diana.

Getty Images Prinz Charles, Herzogin Camilla und Prinzessin Eugenie in Ascot

Anzeige

Getty Images Sarah Ferguson bei der Hochzeit von Prinz Harry und Herzogin Meghan

Anzeige

Patrick Riviere/Getty Images Prinzessin Diana und Prinz Charles im Januar 1983

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de