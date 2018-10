Gibt es jetzt Zickenkrieg zwischen Jenna Dewan (37) und Jessie J (30)? Im April sorgten Channing Tatum (38) und Jenna für einen echten Trennungsschock: Nach acht Jahren Ehe gehen die Eltern einer gemeinsamen Tochter seitdem getrennte Wege. Mittlerweile soll der Schauspieler aber längst eine neue Dame an seiner Seite haben. Angeblich datet der Hottie bereits seit mehreren Monaten die Sängerin Jessie J. Doch was hält seine Ex-Frau von der neuen Liaison ihres Verflossenen, wo ihre Nachfolgerin optisch doch gewisse Ähnlichkeiten zu ihr selbst aufweist?

Allzu sehr scheinen die Liebesnews die Schauspielerin nicht zu treffen. So plauderte nun ein Insider gegenüber Hollywood Life aus: "Jenna ist gerade an einem sehr guten Punkt, sie ist sehr glücklich." So habe die 37-Jährige kein Interesse daran, wieder mit Channing zusammenzukommen: "Also machen ihr die Neuigkeiten, dass er Jessie J datet, nichts aus", so der Promi-Experte weiter.

Nach Ansicht des Insiders sei es sogar möglich, dass aus der "Domino"-Interpretin und der Schauspielerin noch richtige Freunde werden: "Jenna und Channing sind immer noch Teile vom Leben des jeweils anderen." Wenn es also zwischen dem "Magic Mike"-Star und Jessie ernst werden sollte, würde die Sängerin möglicherweise auch einen Platz in Jennas Herzen bekommen. "Jenna ist einer der süßesten Menschen überhaupt, sie hat nichts Böses in sich. Also wird es am Ende kein Drama geben", ist sich die Quelle sicher.

Chris Jackson/Getty Images Jenna Dewan und Channing Tatum

Anzeige

Charley Gallay/Getty Images for n:PHILANTHROPY Jessie J , Sängerin

Anzeige

Splash News / AXELLE WOUSSEN/Bauergriffin.com Channing Tatum und Jenna Dewan-Tatum

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de