Mit dieser Jurybesetzung ist DSDS ein waschechter Hammer gelungen! Am Mittwoch wurde bekannt, dass Hitgarant Xavier Naidoo (47) gemeinsam mit Castingshow-Urgestein Dieter Bohlen (64) und Chartstürmer Pietro Lombardi (26) auf Talentsuche gehen wird. Eine echte Überraschung für alle Fans des Musikformats: Vor fünf Jahren sollte die Soulstimme nämlich schon einmal in der Expertenrunde sitzen. Damals kam das für den Sänger allerdings nicht infrage!

Damals hatte DSDS mit einem waschechten Quotentief zu kämpfen, denn seit 2011 machte The Voice of Germany der Castingshow mächtig Konkurrenz. Kein Geringerer als Xavier Naidoo zählte in den ersten zwei Staffeln zu den Coaches des ProSieben/Sat.1-Formats. Dieter hielt es daher schon zu diesem Zeitpunkt für eine gute Idee, gemeinsame Sache mit dem Soulstar zu machen: "Wenn sich das Aushängeschild von 'The Voice' und der Boss von DSDS zusammenfinden – ich glaube, das wäre megainteressant! Wir könnten Dinge bewegen", erklärte er in einem Closer-Interview seine Vision. Xaviers Pressesprecherin durchkreuzte diese Pläne jedoch: "Xavier wird definitiv nicht zu DSDS gehen", fand sie gegenüber Focus Online deutliche Worte.

Xavier schien das Format aber auch in der Vergangenheit nicht komplett abzulehnen. Gemeinsam mit seiner Band Söhne Mannheims stand er 2015 im DSDS-Finale auf der Bühne und performte den Song "Geh davon aus". Wenige Minuten später wurde Severino Seeger mit über 58 Prozent zum Sieger der zwölften Staffel gekürt.

Getty Images Heino, DJ Antoine, Mandy Capristo und Dieter Bohlen, DSDS-Jury 2015

Anzeige

ActionPress Rea Garvey, Alec Völkel, Nena, Xavier Naidoo und Sascha Vollmer, "The Voice of Germany"-Coaches

Anzeige

ActionPress / Gregorowius, Stefan Söhne Mannheims beim DSDS-Finale 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de