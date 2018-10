Erst vor ein paar Wochen wurde bekannt, dass Heidi Klum (45) ihren Moderatorenjob bei Project Runway abgibt. Seit 2004 war sie bei dem US-amerikanischen Castingformat das Aushängeschild. Wie erst vor Kurzem bekannt wurde, tritt ein anderes Model in ihre Fußstapfen: Karlie Kloss (26). Über die Neubesetzung ist die vierfache Mama offenbar sehr happy: Wunderschön und strahlend wurde Heidi nun von Paparazzi abgelichtet!

Am Mittwochnachmittag erschien eine gut gelaunte Modelmama am Set von America's Got Talent in Pasadena, Kalifornien. Wie Fotoaufnahmen zeigen, rockte die 45-Jährige einen Look aus gestreifter Hose und Leopardenhemd. Passend zu ihrem Oberteil kombinierte die Freundin von Tom Kaulitz (29) waghalsige Leopumps. Doch ihr schönstes Accessoire an diesem Tag war eindeutig ihr strahlendes Lächeln. Ob Heidi über ihre Nachfolgerin bei "Project Runway" so glücklich ist?

Seit gestern ist bekannt, dass Karlie den neuen Posten in der Jury des erfolgreichen Designerformates bekommen hat. "Als jemand, der mit 'Project Runway' aufgewachsen ist, könnte ich nicht glücklicher sein, eine Serie zu moderieren und zu produzieren, die aufstrebenden amerikanischen Designern eine Plattform bietet, ihre kreativen und unternehmerischen Träume zu verfolgen", gab die Laufstegschönheit gegenüber The Hollywood Reporter bekannt.

