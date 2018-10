In weniger als 24 Stunden ist Prinzessin Eugenie (28) unter der Haube! Am morgigen Vormittag wird sie um 11 Uhr ihren Verlobten Jack Brooksbank heiraten. Mit Spannung warten die Royal-Fans darauf, wie Eugenie als Braut aussehen wird. Details über ihr Kleid wurden bisher nämlich nicht bekannt gegeben. Allerdings veröffentlichte der Kensington Palace schon einige Bekanntmachungen zum Ablauf der Trauung. Auch wer die Hochzeitstorte backen soll, weiß man schon – und Star-Konditorin Sophie Cabot steckt schon mitten in der Arbeit!

Ein dunkler Schokoladenkuchen mit bordeauxroter Samtglasur und herbstlicher Dekoration – schon seit zwei Tagen arbeitet die Londonerin an dem mächtigen Zuckerwerk. Sophie öffnete jetzt die Türen ihrer Konditorei für die Presse, die einige Fotos von ihren Vorbereitungen schießen durfte. Man sieht sie beim Eierschlagen, Anrühren der roten Zuckerglasur und der Fertigung von Dekorblättern und -blüten. Dutzende Eier, Butterbarren und kiloschwere Mehl- und Zuckerpackungen stehen um Sophie herum. Eine kaloriensparende Angelegenheit wird diese Torte sicher nicht!

Die Inspiration nahm Sophie von herbstlichen Farben und Eugenies Cottage auf dem Gelände des Kensington Palace', wo sie mit ihrem Jack lebt. "Ich bin unglaublich aufgeregt, diese wundervolle Möglichkeit bekommen zu haben, eine solch besondere und einzigartige Torte zu backen", sagte die ehemalige Modedesignerin laut Daily Mail. Erst im Jahr 2014 kam Sophie zum Backen – und konnte gleich wichtige Kunden von sich begeistern. Eugenie wurde auf die junge Kuchenkünstlerin aufmerksam, als sie ein Event ihres Vaters Prinz Andrew (58) mit Keksen belieferte.

Getty Images Sophie Cabot beim Backen der Hochzeitstorte für Prinzessin Eugenie

Getty Images Sophie Cabot (vorne) beim Backen der Hochzeitstorte für Prinzessin Eugenie

Chris Jackson/Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie

