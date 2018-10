Ihr Traum geht in Erfüllung. Im März hatte Claire Holt (30) über eines der dunkelsten Kapitel ihres Lebens gesprochen: Die Schauspielerin war von ihrem Liebsten Andrew Joblon schwanger und hat das ungeborene Kind verloren. Dieser Schicksalsschlag hat das Paar nur stärker gemacht, im August hat die Vampire Diaries-Darstellerin ihren Andrew geheiratet. Jetzt gibt es wieder eine frohe Botschaft von den beiden: Claire erwartet erneut ein Baby!

Auf ihrem Instagram-Account teilt die 30-Jährige das erste Foto mit einem deutlich erkennbaren Bauch. "Mein Herz platzt. Ich bin so froh, dass ich mit euch teilen kann, dass wir ein Baby bekommen. Es fühlt sich immer noch nicht real an", schwärmt der The Originals-Star. Die vergangenen Monate seien voller Aufregung, Angst, Tränen, Freude und Unsicherheit, aber vor allem voller Dankbarkeit gewesen.

Der Tod ihres anderen Kindes begleite die werdenden Eltern. Umso mehr wolle Claire auf andere Betroffene aufmerksam machen, die ähnliche Erfahrungen mit Fehlgeburten oder Unfruchtbarkeit gesammelt haben oder andere Schwierigkeiten haben, Nachwuchs zu bekommen: "Ich weiß, dass solche Mitteilungen wehtun können. Ich habe das alles gefühlt." Sie hoffe, dass ihre Geschichte, ihnen Hoffnung geben kann.

Getty Images Claire Holt, Schauspielerin

Instagram / claireholt Claire Holt auf Mikonos

Instagram / claireholt Claire Holt und Andrew Joblon

