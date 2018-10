Morgen ist es so weit: Die zweite große royale Hochzeit des Jahres findet in Großbritannien statt. Genau wie Prinz Harry (34) und seine Meghan (37) wird Prinzessin Eugenie (28) ihrem Verlobten Jack Brooksbank auf Schloss Windsor das Jawort geben. Während in den vergangenen Tagen immer mehr Details über die Trauung bekannt wurden, steigt jetzt vor allem die Spannung auf Eugenies Braut-Look. Dabei lautet eine der zentralen Fragen: Welche Tiara wird die Prinzessin bei ihrer Trauung tragen?

Offenbar gibt es zwei heiße Kandidaten. Ein Adelsexperte der InStyle ist sich sicher, dass die 28-Jährige die sogenannte Greville-Tiara wählen wird. Sie war eines der Lieblingsschmuckstücke von Eugenies Urgroßmutter Queen Mom. Den aus den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts stammenden Kopfschmuck hatte Queen Mom häufig im Laufe ihres Lebens getragen. Als sie im März 2002 mit 101 Jahren starb, hinterließ sie die Tiara ihrer Tochter Queen Elizabeth II. (92). Sie trug die Greville-Tiara bisher allerdings nie in der Öffentlichkeit. Stattdessen zeigte sich Prinz Charles' (69) Ehefrau Camilla (71) schon des Öfteren mit dem edlen Schmuckstück.

Es gibt allerdings noch eine zweite Möglichkeit. Laut Marie Claire könnte Eugenie an ihrem großen Tag auch die Tiara tragen, die ihre Mutter Sarah Ferguson (58) bei ihrer eigenen Hochzeit mit Prinz Andrew (58) im Juli 1986 präsentierte. Die sogenannte York-Tiara wurde von einem Londoner Juwelier angefertigt und war ein Geschenk der Königin an ihre Schwiegertochter. Fergie hatte den Schmuck bis zu ihrer Scheidung im Jahr 1996 häufig bei öffentlichen Auftritten getragen.

Action Press / United Archives GmbH Queen Elizabeth ("Queen Mom") mit der Greville Tiara im Oktober 1960

Anzeige

Getty Images Herzogin Camilla mit der Greville Tiara im November 2013 in Colombo, Sri Lanka

Anzeige

WENN Sarah Ferguson (damals Herzogin von York) und Prinz Andrew bei ihrer Hochzeit am 23. Juli 1986

Anzeige

Welche Tiara wird Prinzessin Eugenie wohl tragen? Die Greville-Tiara! Natürlich die Tiara ihrer Mutter! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de