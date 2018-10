Saskia Beecks (30) hat sich selbst eine Verschnaufpause verordnet! Seit der allerersten Folge der Erfolgsserie Berlin - Tag & Nacht war die brünette Darstellerin mit ein paar Unterbrechungen auf den deutschen Fernsehbildschirmen zu sehen. Als Alina Schmitts durchlebte sie in dem Scripted-Reality-Format zahlreiche Höhen und Tiefen. Doch das Leben als Laiendarstellerin ist härter, als so mancher denken mag – das erfuhr nun auch Saskia am eigenen Leib: Weil sie mit dem permanenten Stress nicht mehr umgehen konnte, begab sie sich in eine besondere Therapie!

In ihrer Instagram-Story erklärte die 30-Jährige nun ihre aktuelle Gefühlslage: "Ich komme gerade aus meiner Therapiestunde. Ihr müsst euch auch keine Sorgen machen, ich mache eine Entspannungstherapie, weil ich gemerkt habe, dass ich einfach sehr schwer runterkomme!" Sie habe große Probleme damit, zu relaxen und nehme sich häufig mehr vor, als sie schaffen könne. "Ich überlaste oder überlade mich regelmäßig, und das geht einfach nicht mehr! Ich hab kein Bock, irgendwann ein Burn-out zu bekommen oder an einer Depression zu leiden", erläuterte sie.

Die Entspannungsbehandlung mache sie daher vorbeugend – auch, weil sie in der Vergangenheit bereits von seelischer und körperlicher Anstrengung übermannt worden sei: "Mir ist es schon mal passiert vor ein paar Jahren, dass ich in ein depressives Loch gefallen bin und das möchte ich auf gar keinen Fall mehr und deswegen geh ich dagegen an!"

WENN.com "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin Saskia Beecks

Anzeige

Instagram / saskiabeecks67 Saskia Beecks, TV-Darstellerin

Anzeige

Instagram / saskiabeecks67 Saskia Beecks, deutsche Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de