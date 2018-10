Am Freitag läuten für Prinzessin Eugenie (28) und ihren Verlobten Jack Brooksbank endlich die Hochzeitsglocken! Insgesamt 850 Gäste dürfen bei dem Liebesspektakel in der St. George's Chapel auf Schloss Windsor hautnah dabei sein, wenn sie sich das Jawort geben. Neben der Einladung bekamen die Glücklichen allerdings auch eine Art Hochzeitstag-Knigge mitgeschickt, damit sich niemand bei dem royalen Event einen Fauxpas leistet. Das sollen die Regeln der Feierlichkeiten sein!

Wie schon bei Prinz Harry (34) und seiner Meghan (37) soll auch bei der Thronfolgen-Neunten das Fotografieren mit Handys und Kameras streng verboten sein, wie Vanity Fair kürzlich berichtete. Zwar besitzt die Braut als einzige in der Royal-Family einen privaten Instagram-Account – im Netz sollen die Schnappschüsse ihrer Trauung allerdings trotzdem auf keinen Fall landen. Neben Kameralinsen will das Paar auch keine Geschenke oder gar Taschen im Gotteshaus sehen. Außerdem sollen sich die Besucher darauf einstellen, während der Zeremonie nicht auf die Toilette gehen zu dürfen.

Schließlich spielt der VIP-Status eines jeden Gastes an diesem Tag nicht die geringste Rolle: Der Grund, wieso sich auch alle Gratulanten ausweisen müssen. So sollen auch Robbie Williams (44) und sein Töchterchen, das an diesem Tag Blumenmädchen sein wird, sowie der international gefeierte Sänger Andrea Bocelli (60) ihre Pässe bereithalten. Auf dem Schlossgelände wird die Identität eines jeden Eingeladenen geprüft.

Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie 2015 in Chichester

Getty Images Robbie Williams bei der Stella McCartney Herbst-Kollektion in Hollywood

IPA/WENN Andrea Bocelli 2016 in Verona

