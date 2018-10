Heute haben die Royal-Fans endlich wieder einen Grund zum Feiern: Prinzessin Eugenie (28) hat ihrem Verlobten Jack Brooksbank in der St George’s Chapel auf Schloss Windsor das Jawort gegeben. Dieses Spektakel lassen sich neben der königlichen Familie auch zahlreiche Promis nicht entgehen. Für den Niedlichkeitsfaktor sorgen unter anderem die süßen Blumenkinder – ein Spross fehlt allerdings bei dem romantischen Event. Prinz Louis muss zu Hause bleiben!

Während seine Mama Herzogin Kate (36) Hand in Hand mit Prinz William (36) in die Kapelle schlenderte, kamen ihre zwei älteren Lieblinge dem Wunsch der Braut nach: George (5), Charlotte (3) und andere Star-Kids sorgten mit ihren Blumenwerf-Künsten für die angemessene florale Stimmung. Während seine Geschwister fleißig den Weg mit Blütenblättern ebnen, ist Louis nicht bei der Trauung dabei – er ist mit seinen fünf Monaten einfach noch zu jung für das Event. Wie People berichtet, sei der Prinz aber keinesfalls in schlechten Händen. Die Nanny des Vertrauens, Maria Teresa Turrion Borrallo, kümmere sich um den kleinen Mann.

Ob die Royal-Liebhaber wohl bald wieder einen Blick auf Louis erhaschen können? Seit den offiziellen Fotos der Taufe, die im Juli stattfand, haben Kate und William keine Schnappschüsse mehr von ihrem dritten Kind veröffentlicht. In wenigen Tagen wird ihr ganzer Stolz allerdings schon sechs Monate alt – vielleicht gibt es dann endlich Louis-Nachschub.

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William bei der Hochzeit von Prinzessin Eugenie

SIPA PRESS / ActionPress Herzogin Kate mit ihren Kids Prinz George und Prinzessin Charlotte

Getty Images Europe Herzogin Kate und Prinz William mit ihren Kindern Louis, George und Charlotte

