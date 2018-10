Jetzt ist sie unter der Haube! Am Freitagvormittag hat Prinzessin Eugenie (28) ihren langjährigen Lebenspartner Jack Brooksbank geheiratet, mit dem sie sich im Januar verlobt hatte. Die Augen von unzähligen Royal-Fans und Fashion-Experten waren auf die Enkelin von Queen Elizabeth II. (92) gerichtet. Vor allem auf ihr Brautkleid war man im Vorfeld gespannt. Eugenie plauderte nämlich nur aus, dass es definitiv von einem britischen Designer sein würde. Die Stickereien auf der Traumrobe hatten eine ganz besondere Bedeutung!

Nur in einem ganz bestimmten Lichteinfall konnte man die Verzierungen gut erkennen, ansonsten sah das Kleid ganz schlicht weiß aus. Für ihren Traum in Weiß arbeitete die 28-Jährige mit den Modedesignern Peter Pilotto und Christopher de Vos zusammen. Die beiden Briten statten Eugenie schon seit einigen Jahren modisch aus. Lage für Lage haben sie zusammen mit der Prinzessin das Dress entworfen. Die Stickerei enthält einige Motive, die für die Braut von persönlicher Bedeutung sind, wie der Kensington Palace jetzt bekannt gab: Eine Distel als Symbol für Schottland, ein Kleeblatt als Symbol für Irland, woher Eugenies Mutter Fergie (58) stammt, die York-Rose und Efeu als Symbole für die Heimat des Paares.

Die Embleme wurden alle zu einer Art Girlande verwoben, die sich über den ganzen Jacquardstoff des Kleides zieht. Das Material wurde am Comer See in Italien hergestellt. Dazu wählte Eugenie Peep Toes des englischen Schuhlabels Charlotte Olympia. Ihre Ohrringe waren ein Geschenk ihres Bräutigams Jack. Bei der Tiara handelt es sich um die Greville Emerald Kokoshnik Tiara, die seit 1942 im Besitz der Queen ist.

Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie nach ihrer Hochzeit

Getty Images Prinzessin Eugenie bei ihrer Hochzeit

Getty Images Prinz Andrew und Tochter Prinzessin Eugenie

