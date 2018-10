Heute ist der große Tag gekommen: Prinzessin Eugenie (28) und ihr Liebster Jack Brooksbank werden sich in wenigen Stunden das Jawort geben. Schon in den vergangenen Wochen war die Royal-Heirat DAS Thema in den Medien. Doch trotz des ganzen Rummels gab sich die Braut ganz gelassen – bis jetzt: So kurz vor dem Jawort ist auch sie ganz aufgeregt und kann es kaum mehr erwarten.

Auf Instagram meldete sich das zukünftige Ehepaar am gestrigen Donnerstagabend noch einmal zu Wort und gab ein letztes Update zu ihrer Gefühlslage. "So langsam liegen die Nerven bei uns blank", gibt Eugenie zu. Von kalten Füßen kann aber wohl kaum die Rede sein, sie sind superverliebt. Die Turteltauben erinnern sich nämlich noch einmal an ihr erstes Treffen zurück. Bei einem Ski-Ausflug hat es fast auf Anhieb gefunkt. Der Bräutigam habe seine Angebetete damals nur angestarrt. Das kam zunächst nicht so gut an. "Ich dachte nur, was für ein komischer Typ, wer ist das? Und dann kam er rüber und schüttelte meine Hand und ich wurde total nervös und hatte Schmetterlinge im Bauch", erklärte die Prinzessin.

Jack lässt sich dann auch noch einmal zu einer kleinen Liebeserklärung hinreißen. Auf die Frage, mit welchen drei Worten er seine Bald-Ehefrau beschreiben würde, antwortete er: "Sie ist einfach dieses hell strahlende Licht." Ob er bei den Feierlichkeiten auch so schöne Worte finden wird? Erst kürzlich verriet er, dass er ganz schön Muffen-Sausen vor den Reden hat. "Ich werde mir vorher ein paar Minuten Zeit nehmen müssen, weil ich Angst habe", erzählte er.

Instagram/theroyalfamily Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie

Anzeige

Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie im Buckingham Palast

Anzeige

Justin Tallis / AFP / Getty Images Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank bei der Hochzeit von Pippa Middleton

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de