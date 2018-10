Die Briten sind geteilter Meinung bezüglich Prinzessin Eugenie (28) – und der Graben zwischen ihren Fans und den Kritikern wird sich mit ihrer Hochzeit möglicherweise noch vertiefen. In wenigen Stunden ist die Tochter von Prinz Andrew (58) und Sarah "Fergie" Ferguson (58) eine verheiratete Frau. Genau wie Prinz Harry (34) und seine Meghan (37) werden sie und ihr Jack Brooksbank auf Schloss Windsor heiraten. Doch in Sachen Geschenke macht es Eugenie ganz anders als ihr Cousin. Während sich Harry und Meghan nur gemeinnützige Spenden gewünscht haben, hat Eugenie eine Wunschliste an ihre Gäste verschickt.

Die 28-Jährige und der Spirituosen-Manager haben einen sogenannten Hochzeitstisch zusammenstellen lassen, wie Vanity Fair berichtet. Dabei handelt es sich um eine im Vorfeld ausgesuchte Anzahl verschiedener Geschenke, die sich das Brautpaar wünscht. Von diesen Präsenten können die Gäste eines auswählen und den beiden schenken – so kann es weder Fehlkäufe noch böse Überraschungen geben. Die Geschenke für die jungen Brautleute sollen dann an das Büro von Eugenies Vater im Buckingham Palace geschickt werden.

Im Vorfeld ihrer Trauung haben viele Briten gegen die horrenden Sicherheitskosten, die aus der Staatskasse bezahlt werden, protestiert und Eugenie Verschwendung vorgeworfen. Die Enkelin von Queen Elizabeth II. (92) gilt als arbeitsloser Royal – das bedeutet, dass sie momentan keiner geregelten Erwerbstätigkeit nachgeht und keine offiziellen Pflichten hat.

Getty Images Prinzessin Eugenie bei Royal Ascot 2017

Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie bei der Bekanntgabe ihrer Verlobung im Januar 2018

Getty Images Prinzessin Eugenie bei Royal Ascot 2017

