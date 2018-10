Der erste Kuss als Ehepaar! Prinzessin Eugenie (28) und ihr Verlobter Jack Brooksbank traten am Freitag in der St. George's Chapel auf Windsor Castle vor den Traualtar. Unter den wachsamen Augen zahlreicher prominenter Gäste und der Königsfamilie schworen sie sich ewige Liebe. Einen Kuss innerhalb des Gotteshauses darf es nach den Traditionen der Kirche von England nicht geben. Die Zuschauer mussten sich also gedulden, bis Eugenie und Jack auf der Treppe der Kapelle standen.

Gerade mal rund eine Sekunde dauerte das Küsschen der Frischvermählten, bevor sie sich mit der Kutsche auf eine Rundfahrt durch das Städtchen Windsor begaben – für die Royal-Fans ein ziemlich kurzes Vergnügen. Tatsächlich befinden sich die Tochter von Prinz Andrew (58) und ihr Angetrauter mit der Länge ihres Kusses im guten Mittelfeld. Erst im Mai gaben sich Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) an der gleichen Stelle ihren Hochzeitskuss, der knapp zwei Sekunden dauerte. Prinz William (36) und Herzogin Kate (36) brauchten für ihr Lippenbekenntnis 2011 auf dem Balkon des Buckingham Palace nur 0,4 Sekunden.

Während für Eugenie und Jack der Moment auf den Stufen wohl einer der schönsten des ganzen Tages sein dürfte, hatten die Blumenkinder weniger Spaß. Auf dem Weg in die Kirche machte der starke Wind den Kids schwer zu schaffen und brachte den kleinen Louis de Givenchy sogar zu Fall.

Ben Stansall/Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghans erster Kuss als Ehepaar

Peter Macdiarmid/Getty Images Herzogin Kate und Prinz William mit ihrem Blumenmädchen Grace van Cutsem

Getty Images Die Bridesmaids und Page Boys bei der Hochzeit von Prinzessin Eugenie

