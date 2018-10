Neues Baby-Update von Denise Kappès (28)! Endlich konnte die Neu-Mama ihren kleinen Schatz mit nach Hause nehmen. Nachdem der kleine Ben-Matteo vor rund zwei Wochen das Licht der Welt erblickte, musste das Mutter-Sohn-Duo erst einige Stolpersteine meistern, bevor es zurück in die eigenen vier Wände ging: eine OP, Fieber und eine Bindehautentzündung. Nun kann die 28-Jährige ihr Familien-Glück aber ganz unbeschwert genießen und feierte eine kleine Premiere: Sie badete ihren Liebling zum ersten Mal.

Denise ist offenbar im absoluten Mama-Himmel. Seit der Niederkunft drehen sich ihre Beiträge in den sozialen Netzwerken vor allem um eines: ihren süßen Wonneproppen. Am Samstag teilte sie in ihrer Instagram-Story einen niedlichen Schnappschuss, auf dem sie Ben in einer Babywanne wäscht. Dazu schreibt sie: "Das erste Mal". Das kleine Gesichtchen hat die Ex-Bachelor-Kandidatin dabei wieder mit einem Emoji unkenntlich gemacht.

Erst kürzlich berichtete die Beauty, dass das Zusammenleben mit ihrem Fratz – zu ihrer großen Erleichterung – bisher ziemlich reibungslos verläuft. Zwar wecke sie Ben auch mal in der Nacht, ansonsten sei er aber ein "sehr stressfreies und wirklich tiefenentspanntes Kind".

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès mit ihrem Sohn

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès mit ihrem Sohn Ben-Matteo

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès und Baby Ben-Matteo bei einem Spaziergang

