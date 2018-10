Ist das wirklich schon so lange her? Im zarten Alter von zehn Jahren stand Superstar Emma Watson (28) damals für den allerersten Harry Potter-Streifen vor der Kamera! Seitdem ist einiges an Zeit vergangen, doch die hübsche Schauspielerin erobert weiterhin die Kinoleinwände dieser Welt. Nun erinnerte die Beauty mit einem lustigen Schnappschuss an ihre Anfänge: Emma postete ein Throwback-Pic von sich!

Die bezaubernde Aufnahme veröffentlichte die heute 28-Jährige anlässlich des Welt-Mädchentags am 11. Oktober via Instagram. Auf dem Foto ist die strahlende kleine Emma zu sehen, wie man sie noch von früher kennt – inklusive der berühmten Ponyfrisur ihres Filmcharakters Hermine! Das ulkige Bild entstand bei der Weltpremiere von "Harry Potter und der Stein der Weisen". Ganz im Gegensatz zu den glamourösen Outfits, die sie mittlerweile auf roten Teppichen trägt, hatte die Britin damals einfach ein entspanntes Jeanskleid mit einer violetten Plüschboa an.

Unter dem Beitrag verfasste Emma eine emotionale Botschaft an alle jungen Frauen: "Ich bin ehrlich total begeistert von all den Ideen, die ihr habt, und von euren Talenten, die ihr darauf verwendet, euch gemeinsam zu organisieren und die Welt zu verändern! Ihr inspiriert mich alle zutiefst." Habt ihr sie auf dem Bild noch erkannt? Stimmt ab!

Getty Images Emma Watson in Paris

Everett Collection / Actionpress Emma Watson in "Harry Potter und die Kammer des Schreckens"

Getty Images Schauspielerin Emma Watson in Los Angeles

