Diese beiden kommen einfach gar nicht mehr aus dem Turteln heraus! Vor einigen Monaten wurde es offiziell: Ex-Bachelor-Kandidatin Jessica Neufeld (24) hat in dem ehemaligen Bachelorette-Teilnehmer Niklas Schröder (29) ihre große Liebe gefunden. Seit ihrem Paar-Outing gibt es die zwei nur noch im Doppelpack – wenn es nach Niks kürzlich ausgeplauderten Heiratsplänen geht, sogar für immer. So süß revanchiert sich seine Jessi nun für die Liebeserklärung!

In ihrem neuen Post auf Instagram wird es ganz schön emotional. Das geteilte Foto lichtet die TV-Stars in einer typischen Alltagssituation ab: Der Tattoo-Liebhaber albert herum, während seine Liebste ins Schmunzeln gerät. Solche Momente möchte die Blondine nie mehr missen. "Wenn du mich fragst, ob ich glücklich bin und ich mit 'natürlich' antworte. [...] Genau dann weiß ich, dass ich dich und nur dich an meiner Seite haben möchte – für immer", lautet nur der krönende Abschluss ihrer mehrzeiligen Gefühlsoffenbarung.

Bevor sie sich ewige Liebe schwören, steht aber erst einmal die erste gemeinsame Wohnung an. Nach der Hochzeit könnte sich Niklas nach eigener Aussage sogar einen "kleinen Nik" vorstellen. Was haltet ihr von den öffentlichen Widmungen der beiden?

Instagram / jessiicooper Jessica Neufeld un Nik Schröder, TV-Stars

Instagram / nik_schroeder Jessica Neufeld und Niklas Schröder auf Mallorca

Instagram / nik_schroeder Niklas Schröder und Jessica Neufeld

