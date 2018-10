Sängerin Lady Gaga (32) ist ein gefeierter Megastar und eine der erfolgreichsten Künstlerinnen dieser Zeit. Mit Songs wie "Poker Face" oder "Born This Way" erlangte die Songwriterin innerhalb kürzester Zeit Weltruhm, ihr Debüt-Album "The Fame" brachte Stefani Joanne Angelina Germanotta – wie sie mit bürgerlichem Namen heißt – vor zehn Jahren auf den Pop-Thron. Jetzt verriet die Amerikanerin, dass dieser Erfolg nicht nur seine Vorteile hat.

Über die Zeit hat sich die 32-Jährige immer wieder neu ausprobiert: Vor vier Jahren veröffentlichte sie ein Jazz-Album und erst kürzlich übernahm der Popstar in "A Star Is Born" unter der Regie von Bradley Cooper (43) seine erste Hauptrolle in einem Kinofilm. Doch der Ruhm macht der Musikerin zu schaffen. "Erfolg testet Beziehungen. Er testet Familien. Er testet den Zusammenhalt mit deinen Freunden. Der Ruhm hat seinen Preis. Aber ohne den Schmerz in meinem Herzen kann ich keine Musik oder Kunst machen", sagte sie im Interview mit der amerikanischen Ausgabe der Elle.

Dass sie in der Vergangenheit immer wieder mit Selbstzweifeln zu kämpfen hatte, kam ihrer Figur Ally in dem Drama zugute. "Wenn meine Rolle darüber spricht, wie hässlich sie sich fühlt, war das echt. Ich bin so unsicher", offenbarte Lady Gaga. Und diese Glaubwürdigkeit kommt beim Publikum an: Kritiker sehen sie als absolute Oscar-Favoritin.

Getty Images Bradley Cooper und Lady Gaga auf dem Toronto International Film Festival 2018

Getty Images Lady Gaga bei der "A Star Is Born"-Premiere auf den Film-Festspielen von Venedig

Splash News Lady Gaga bei der "A Star Is Born"-Premiere

